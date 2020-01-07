Пьяный хулиган вызвал другу скорую, наврав о его колотых ранениях

Пьяному хулигану, который в конце прошлой недели вызвал бригаду Службы неотложной медицинской помощи своему нетрезвому другу, наврав про его ранения, придется платить штраф. Об этом сообщает пресс-центр Курземского регионального управления полиции (КРУП).

По данным КРУП, к моменту приезда полиции в квартире находились медики и двое мужчин. Один из них лежал в кровати, однако колотых ранений на его теле не констатировали.

Полиция установила, что приятели длительное время распивали алкоголь, когда одному из них внезапно стало плохо. Заявитель пояснил, что придумал версию о ранениях, чтобы быстрей приехала "неотложка".

На "шутника" составлен протокол об административном нарушении, за это ему грозит штраф в размере от 35 до 140 евро.