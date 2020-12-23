Пьяный хулиган вызвал полицию "на ДТП со сбитым пешеходом"
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В минувший вторник на пульт дежурного Цесисского участка полиции поступил сигнал о том, что в городе произошла авария: неизвестное транспортное средство сбило пешехода и скрылось с места происшествия.

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По указанному адресу — на пересечение улиц Гауяс и Ригас — незамедлительно прибыли полиция и скорая помощь. Однако жертву ДТП там не застали, зато их встретил пьяный заявитель, объяснивший, что он придумал историю с аварией.

В организме хулигана констатировали более 2 промилле алкоголя. Известно, что ранее он неоднократно наказывался за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. За необоснованный вызов оперативных служб мужчине грозит штраф в размере от 140 до 1400 евро.

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