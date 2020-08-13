Пьяный лихач гонял по городу со скоростью 116 км/ч и пытался подкупить полицейских
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По сообщению пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 12 августа, в 14.45 сотрудники Дорожной полиции остановили в Даугавпилсе автомобиль BMW, водитель которого в два раза превысил допустимую на этом участке дороги скорость.

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Как отмечают в ЛРУП, вместо разрешенных 50 км/ч он ехал со скоростью 116 км/ч. Во время проверки документов у инспекторов появились подозрения, что водитель пьян. Вскоре их подозрения подтвердились: в организме нарушителя констатировали 1,8 промилле.

Чтобы избежать ответственности, 31-летний водитель предложил полицейским взятку: сначала 300 евро, а потом 500 евро, за что и был задержан. По делу начат уголовный процесс.

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