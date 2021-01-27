Пьяный мужчина обстрелял "неправильно припаркованную" машину
Foto: LETA

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 23 января в Кокнесском крае произошло ЧП: пьяный мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья во дворе многоквартирного дома. В итоге, он повредил припаркованный автомобиль Volvo V70.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечают в ЗРУП, мужчина 1967 г.р. решил, что чужой автомобиль припаркован в неправильном месте и, взяв ружье, произвел выстрелы в капот автомобиля, одну фару и лобовое стекло.

На место ЧП незамедлительно прибыли сотрудники участка полиции Айзкраукле, которые задержали стрелка. При проверке в его организме констатировали 3 промилле алкоголя.

В ходе обыска в квартире задержанного полиция нашла и изъяла незарегистрированное охотничье ружье и патроны. По делу начат уголовный процесс. В отношении подозреваемого применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

12

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Cоветы дизайнера, как создать ресторанную атмосферу для ужина дома
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Мечтаете о просторной кухне? Это можно сделать, не ломая стены
Готовить еду, работая из дома: вызов принят! Советы и рецепты Зане Гревини
Работаем из дома: как разделить работу и отдых