Пьяный мужчина обстрелял "неправильно припаркованную" машину

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 23 января в Кокнесском крае произошло ЧП: пьяный мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья во дворе многоквартирного дома. В итоге, он повредил припаркованный автомобиль Volvo V70.

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Как отмечают в ЗРУП, мужчина 1967 г.р. решил, что чужой автомобиль припаркован в неправильном месте и, взяв ружье, произвел выстрелы в капот автомобиля, одну фару и лобовое стекло.

На место ЧП незамедлительно прибыли сотрудники участка полиции Айзкраукле, которые задержали стрелка. При проверке в его организме констатировали 3 промилле алкоголя.

В ходе обыска в квартире задержанного полиция нашла и изъяла незарегистрированное охотничье ружье и патроны. По делу начат уголовный процесс. В отношении подозреваемого применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.