Пьяный мужчина пробрался в дом к бывшей подруге и встретил полицию, вооружившись ножами

В минувшую субботу сотрудники Видземского регионального управления полиции (ВРУП) задержали в Смилтене хулигана, который, выбив балконную дверь, пробрался в квартиру бывшей спутницы жизни, где продолжил распивать алкоголь.

Как отмечает пресс-центр ВРУП, 18 апреля на пульт дежурного поступило сообщение о пьяном мужчине, который поздним вечером нагрянул в дом к бывшей подруге. Он разбил стекло, зашел в жилище, где продолжил пьянствовать. Бдительные соседи сообщили о ЧП хозяйке квартиры, которая вскоре вернулась с полицией. Однако мужчина был агрессивен и встретил стражей порядка, вооружившись ножами.

Поскольку хулиган не подчинился законным требованиям полиции, против него была применена физическая сила и спецприемы. Проверка показала в организме задержанного 2,42 промилле. Как оказалось, в тот день женщина решила прервать с мужчиной личные отношения, что его категорически не устроило.

Известно, что задержанный ранее попадал в поле зрения органов правопорядка за различные правонарушения.