Пьяный мужчина пытался застрелить коллегу по работе
Foto: LETA

В ноябре этого года сотрудники Видземского регионального управления Государственной полиции завершили расследование и направили в прокуратуру материалы уголовного дела о попытке убийства в Алуксненском крае.

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В ходе расследования было установлено, что подозреваемый мужчина в феврале прошлого года, используя огнестрельное оружие намеренно хотел убить коллегу по работе. Сначала между мужчинами вспыхнул конфликт на бытовой почве, в ходе которого подозреваемый сказал, что убьет коллегу.

В тот же вечер подозреваемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения (3,17 промилле) явился к коллеге домой, наставил на него ствол и с целью убить произвёл один выстрел в его сторону.

Подозреваемый был задержан и помещен под арест. Начат уголовный процесс о попытке убийства. За данное преступление закон предусматривает наказание в виде пожизненного заключения или заключения на срок от пяти до 20 лет.

Дело передано в прокуратуру для начала уголовного преследования.

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