Пьяный мужчина упал на машину: его друг потребовал от водителя "компенсацию на бутылку"

В конце прошлой недели сотрудники Лиепайского участка полиции задержали хулигана, который вел себя агрессивно, угрожал расправой и требовал с водителя "компенсацию". Чтобы задержать нарушителей, полиции пришлось использовать наручники.

Как отмечает пресс-центр Курземского регионального управления полиции, вечером 23 мая на пульт дежурного поступил сигнал с ул. Гризупес, где некий мужчина повредил чужую машину. К моменту приезда стражей порядка машина находилась на автобусной остановке, а рядом с ней стояли мужчины.

Полиция установила, что водитель остановился перед остановкой, когда рядом проходил пьяный мужчина (в его организме позже выявили 3 промилле алкоголя), который не удержался на ногах и упал на автомобиль. Водитель и пассажиры вышли из машины и помогли мужчине встать и предложили вызвать скорую. Потерпевший ответил, что ему ничего не надо, однако его друг (1983 г.р.) стал кричать: "Как это не надо? Вы пытались убить моего друга, дайте хотя б 30 евро на бутылку!" После этого мужчины ушли, но когда услышали от пассажирки, что нужно дождаться полиции, хулиган набросился на нее и попытался ударить, а затем начал ее обзывать.

Мужчина не мог успокоиться и после того, как приехала полиция: он продолжал кричать и ругаться, не реагировал на просьбы успокоиться, обзывал полицейских, обещал их избить. В итоге, его поведение сочли непрогнозируемым, задержали и отвезли в участок, где оформили протокол за мелкое хулиганство.