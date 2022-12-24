Пьяный мужчина устроил дебош в квартире: на помощь родственникам пришла полиция
Foto: F64

В минувший четверг сотрудники Лиепайского участка полиции получили вызов на семейный конфликт.

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Как отмечает "Курземес вардс", на месте происшествия стражи порядка встретили женщину, которая рассказала, что мужчина дебоширит, сквернословит, угрожает детям и переворачивает мебель.

В организме хулигана полиция констатировала 2,12 промилле. Кроме того, он пытался физически воздействовать и на сотрудников Госполиции. В итоге, было принято решение о разлучении с семьей, а также готовятся материалы для суда, чтобы рассмотреть вопрос о временной защите против насилия.

Против возмутителя спокойствия также начат процесс за мелкое хулиганство.

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