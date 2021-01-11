Пьяный нарушитель убегал от полиции: за ночь он насобирал штрафов на 1500 евро
Foto: LETA

По информации Курземского регионального управления полиции (КРУП), 8 января, в 23.30, при патрулировании улиц в Броцены стражи порядка заметили мужчину, нарушавшего комендантский час. Незнакомец вел себя вызывающе и агрессивно.

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Когда патрульные решили подъехать к нему поближе, он бросился наутек, попутно выкрикивая оскорбления в адрес полиции и выкрикивая, что он не намерен соблюдать никакие ограничения. Нарушитель игнорировал требования остановиться, поэтому к погоне вскоре подключился второй экипаж полиции.

Задержанный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отказывался называть свои личные данные, а также заявил, что не собирается носить защитную маску. В ходе разговора он неоднократно подчеркивал, что не признает ограничения, принятые правительством в связи с Covid-19, а также утверждал, что не будет их соблюдать и впредь.

Нарушителю выписаны два штрафа за невыполнение законных требований представителей закона (500 евро), а также за нарушение ограничений на время действия в стране чрезвычайной ситуации (1000 евро).

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