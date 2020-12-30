Пьяный отец выстрелил в сына из газового пистолета

По сообщению пресс-центра Курземского регионального управления полиции (КРУП), 25 декабря на пульт дежурного поступил сигнал о том, что в Вергальской волости (край Павилостас) во время семейного конфликта отец выстрелил в сына из газового оружия.

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Как отмечают в КРУП, когда сын попытался отобрать у отца пистолет, тот нанес ему телесные повреждения. Приехавшие полицейские изъяли незарегистрированное газовое оружие. Также оказалось, что члены семьи находятся в состоянии алкогольного опьянения. В организме стрелявшего констатировано 1,49 промилле.

По делу начато следствие.