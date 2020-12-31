Пьяный пассажир напал на таксиста и дебоширил в полиции

Вечером 28 декабря на пульт дежурного Лиепайского участка поступило сообщение о том, что в центре города совершено нападения на таксиста: на площади К. Залес мужчина ударил водителя кулаком по лицу и дергал за одежду.

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К моменту прибытия стражей порядка хулигана задержали охранники.

Пассажир был настолько пьян, что не мог объяснить свои действия. Мужчину доставили в полицию, куда за ним приехали родственники, однако он оказал им сопротивление и пытался ударить полицейскую машину.

В итоге, поскольку задержанный продолжал проявлять агрессию, полицейские применили наручники, а затем поместили дебошира в вытрезвитель.