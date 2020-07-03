Пьяный подросток украл машину и врезался на ней в фонарь и распределительную будку

В ночь на 4 июля Курземское региональное управление полиции (КРУП) получило сигнал о том, что в Мерсрагсе произошло ДТП, в результате которого оказались повреждены уличный фонарь и распределительная будка. Полиции удалось оперативно установить, что аварию совершил пьяный подросток, укравший машину с огороженной территории в Мерсрагсе.

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По данным КРУП, в 00.50 в Мерсрагсе, на ул. Озолу в столб врезался автомобиль, которым управлял юноша. Свидетелем ДТП стал местный житель, который задержал пьяного водителя и вызвал полицию.

Прибывшие полицейские установили, что 17-летний юноша, не имеющий водительских прав, управлял машиной, находясь в состоянии алкогольного опьянения: в его организме констатировали 2,2 промилле.

Также было установлено, что парень украл Opel неподалеку от места ДТП. В полиции сообщили, что владелец забыл ключи в машине.

По делу начат уголовный процесс. Следствие по делу продолжается.