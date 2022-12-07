Пьяный спасатель сбил пешехода и скрылся, не вызвав полицию и скорую

Бюро внутренней безопасности (БВБ) обратилось в прокуратуру с просьбой предъявить обвинение сотруднику Латгальского регионального отделения Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), который в нерабочее время совершил аварию, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

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Также БВБ просит привлечь к ответственности должностное лицо Государственной пограничной службы, допустившее управление принадлежащим ей транспортным средством сотруднику ГПСС, который находился под влиянием алкоголя.

Следователи Бюро внутренней безопасности установили, что, сбив пешехода, спасатель не вызвал на место происшествия Службу неотложной медицинской помощи, не сообщил об аварии в полицию, покинул место ДТП и спрятал машину, на которой он совершил аварию.