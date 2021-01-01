Пьяный сын избил мать: ранее он нападал и на бабушку

В минувший вторник лиепайские полицейские получили вызов в один из многоквартирных домов на семейный конфликт. К моменту приезда стражей порядка сын успел избить свою мать.

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Как отмечает пресс-центр Курземского регионального управления полиции, на месте происшествия удалось установить, что мать и сын распивали алкоголь. В процессе застолья мужчина нанес женщине четыре удара в лицо, а когда она упала, то продолжал избиение.

Известно, что нападавший ранее попадал в поле зрения органов правопорядка за другие нарушения. В частности, в прошлом году он избил свою бабушку, поэтому было принято решение о временной защите от насилия, которое действует и сейчас.

Решается вопрос о возбуждении дела о нанесении телесных повреждений.