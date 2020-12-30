Пьяный таксист совершил аварию: у водителя нашли оружие

На этой неделе сотрудники Региональной муниципальной полиции получили вызов в центр Кекавы, где произошло ДТП. По сообщению очевидцев, виновник ДТП мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

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Как отмечает Degpunktā, прибывшие на место происшествия полицейские констатировали, что таксист действительно пьян. И именно такое состояние могло послужить причиной аварии. Кроме того, при проверке у водителя нашли и изъяли газовый пистолет.

Для дальнейших действий сотрудники муниципальной полиции вызвали на место ДТП коллег из Дорожной полиции. Однако таксист отказался проходить проверку на содержание алкоголя в организме, поэтому его пришлось доставить в Центр экспертиз, где медики смогли зафиксировать у нарушителя алкогольное опьянение.

Водителю придется понести наказание за содеянное, кроме того, ему грозит штраф, лишение прав и места работы.