Пьяный велосипедист пытался напасть на сотрудника Госполиции
Foto: AFP/Scanpix/LETA

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции, 17 августа, в Плявиняс патрульные заметили велосипедиста, манера вождения которого указывала на то, что он может быть пьян.

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Заметив, что к нему приближаются полицейские, мужчина спешился и решил идти дальше, толкая велосипед в сторону парка. При этом велосипедист отказывался подойти к служебной машине на проверку содержания в организме алкоголя. После этого он стал материться и пытался напасть на стражей порядка.

Госполиция вызвала на подмогу коллег из муниципальной полиции Айзкраукле, которые помогли провести проверку: в организме велосипедиста констатировали 1,63 промилле.

По делу начато четыре административных процесса. В общей сложности, сумма штрафов, выписанных нарушителю, может превышать 1600 евро.

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