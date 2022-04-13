Пьяный водитель без прав совершил аварию

По информации пресс-центра Видземского регионального управления полиции (ВРУП), вечером 12 апреля в волости Друсту (край Смилтенес) по вине пьяного водителя произошло ДТП.
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Как отмечают в ВРУП, автомобиль Volkswagen Passat, которым управлял водитель в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с Opel. В организме мужчины, управлявшего VW, констатировали 3,18 промилле алкоголя. Также у него не оказалось прав.
По делу начат уголовный процесс.
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