Пьяный водитель без прав совершил аварию
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По информации пресс-центра Видземского регионального управления полиции (ВРУП), вечером 12 апреля в волости Друсту (край Смилтенес) по вине пьяного водителя произошло ДТП.

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Как отмечают в ВРУП, автомобиль Volkswagen Passat, которым управлял водитель в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с Opel. В организме мужчины, управлявшего VW, констатировали 3,18 промилле алкоголя. Также у него не оказалось прав.

По делу начат уголовный процесс.

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