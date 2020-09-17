Пьяный водитель BMW выехал на встречку: трое пострадавших госпитализированы
Foto: Valsts polcija

В минувшую среду в волости Тауренес (Вецпиебалгский край) по вине пьяного водителя произошла авария с тяжкими последствиями: три человека получили травмы и были доставлены в больницу.

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Как отмечает пресс-цент Госполиции, в 20.30 на дороге Цесис — Вецпиебалга — Мадона произошло лобовое столкновение. По первоначальным данным, BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с Opel.

В ДТП пострадали водитель и два пассажира, находившихся в салоне
Opel. В свою очередь, водитель второго автомобиля и его пассажиры от госпитализации отказались. При проверке в организме водителя
BMW констатировали почти 3 промилле алкоголя. Дело передано в Цесисский участок полиции, где был начат уголовный процесс.

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