Пьяный водитель, ездивший без прав, оштрафован на 1290 евро
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Курземский районный суд приговорил к 30 часам принудительных работ, запрету несколько лет получить права, а также штрафу в размере 1 290 евро водителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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Как следует из материалов дела, мужчину задержали, когда он перемещался на автомобиле BMW 320. При проверке оказалось, что водитель сильно пьян (2,71 промилле), к тому же у него нет прав.

Кроме того, водитель должен возместить Госполиции процессуальные расходы в размере 181, 50 евро, связанные с вызовом эвакуатора для его автомобиля.

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LETA

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LETA
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