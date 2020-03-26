Пьяный водитель на высокой скорости снес забор детского сада

В минувший вторник в Апе произошла авария, в результате которой лишь по счастливой случайности обошлось без человеческих жертв. Как оказалось, в организме 48-летнего водителя на момент ДТП было 3 промилле алкоголя.

По данным Degpunktā, водитель развлекался на чужом автомобиле

Audi TT, нарушая скоростной режим, а также игнорируя другие правила дорожного движения. В результате, машина снесла ограждение в детском саду Vāverīte.

В салоне авто находились также две пассажирки которые сразу же после ДТП сбежали с места происшествия. Сам же водитель попытался дать задний ход и скрыться, но дорогу ему преградил свидетель, который также вызвал полицию.

По словам старшего инспектора Полиции порядка Алуксненского участка Александра Финса, водитель при задержании оказал сопротивление, а также не хотел садиться в полицейскую машину, поэтому стражи порядка вынужденно применили физическую силу.

По предположению местных жителей, накануне аварии водитель мог пережить некое эмоциональное потрясение, после чего он сел за руль в пьяном виде.