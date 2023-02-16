Пьяный водитель предложил "дорожникам" взятку в размере 1000 евро

В минувшую среду сотрудники полиции для проверки остановили в волости Неретас (край Айзкрауклес) автомобиль Renault Scenic: у инспекторов появились сомнения относительно трезвости водителя.

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При проверке в организме мужчины было констатировано 1,49 промилле алкоголя. Сразу же после этого нарушитель предложил полицейским взятку в размере 1000 евро, чтобы они не стали возбуждать административный процесс по факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь водителю придется отвечать за попытку передачи взятки должностным лицам в уголовном порядке. За это ему грозит до пяти лет лишения свободы, краткосрочный арест, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.