Пьяный водитель предложил полицейским 1000 евро
Foto: LETA

Сотрудники Земгальского регионального управления полиции задержали водителя, пытавшегося передать взятку, чтобы избежать ответственности за правонарушение.

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Как отмечает пресс-служба Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), в понедельник, в Екабпилсе для проверки остановили автомобиль Chrysler Town&Country. В организме 70-летнего водителя алкометр показал 1,55 промилле. Кроме того, у мужчины не оказалось прав.

Нарушитель решил откупиться от инспекторов, предложив им взятку в размере 1000 евро, за что и был задержан. По делу начат уголовный процесс.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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