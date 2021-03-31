Пьяный водитель предложил полицейскому взятку 300 евро
Foto: Pixabay

По сообщению пресс-центра Курземского регионального управления полиции (КРУП), 26 марта был задержан водитель, который пытался откупиться от полиции.

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Как отмечает пресс-центр КРУП, в 00.40 автомобиль остановили для проверки в волости Таргалес. В организме водителя зафиксировали 1,15 промилле алкоголя.

На следующий день нарушитель явился в Вентспилсский участок полиции, где рассматривалось дело о допущенном им административном нарушении. Чтобы снизить полагающийся ему штраф, водитель предложил старшему инспектору Дорожной полиции 300 евро.

Полицейский проинформировал о ЧП своих коллег и руководство, после чего против мужчины начали уголовный процесс. Свою очередь, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения водителя оштрафовали на 1000 евро и на три года лишили прав.

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