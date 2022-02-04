Пьяный водитель предложил взятку 200 евро
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В четверг в Мадонском крае, волости Праулиенас пьяный водитель, пытаясь избежать наказания, предложил дорожным полицейским взятку в размере 200 евро, сообщили в Государственной полиции.

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Около трех часов дня на дороге Мадона-Варакляны сотрудники полиции в ходе патрулирования остановили автомобиль Nissan. В ходе разговора с водителем возникли подозрения, что мужчина находится в алкогольном опьянении. Подозрения подтвердились - тест показал в выдохе водителя 1,06 промилле. В обмен на составление протокола мужчина предложил полицейским 200 евро. Водитель задержан, против него начат уголовный процесс.

За предложение или дачу взятки должностному лицу законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.

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