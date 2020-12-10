Пьяный водитель предложил взятку полицейским

В Даугавпилсе задержан водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы избежать ответственности, он предложил "дорожникам" взятку в размере 150 евро.

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Как отмечает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции, 8 декабря сотрудники Муниципальной полиции заметили на ул. Ригас автомобиль Mazda 5, водитель которого, судя по манере вождения, мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Информацию передали Госполиции, которая остановила и проверила водителя. В его организме констатировали 1,99 промилле. Чтобы полиция не начинала административный процесс, нарушитель, находясь в служебной машине, предложил взятку, за что и был задержан. По делу начат уголовный процесс.