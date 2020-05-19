Пьяный водитель пытался откупиться от полиции с помощью 500 евро

Сотрудники Добельского участка полиции 18 мая собирались оформить протокол об административном нарушении за вождение в нетрезвом виде. Нарушитель попытался заплатить им 500 евро, чтобы обойтись без протокола. Начат уголовный процесс.

Полицейский патруль проводил проверку в Берзской волости Добельского края. У водителя автомобиля VW Sharan обнаружилось в крови 1,23 промилле алкоголя. Он не хотел, чтобы оформляли протокол, и предложил полицейским 500 евро. Теперь кроме административной его ждет еще и уголовная ответственность.

Госполиция напоминает, что в соответствии с частью первой статьи 323 уголовного закона за предложение взятки должностному лицу можно получить тюремный срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.