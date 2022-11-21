Пьяный водитель пытался передать "дорожнику" взятку 500 евро

В минувшее воскресенье в Екабпилсе был задержан водитель, который пытался пережать крупную взятку инспекторам Дорожной полиции.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Автомобиль, которым управлял нарушитель, остановили на ул. Виестура. Проверка показала в организме водителя 2,65 промилле. Чтобы избежать административного наказания, мужчина предложил работникам полиции 500 евро.
Теперь по делу начаты и административный процесс (за управление транспортным средством в состоянии опьянения), и уголовный (за попытку передачи взятки).
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.