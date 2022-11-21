Пьяный водитель пытался передать "дорожнику" взятку 500 евро
Foto: LETA

В минувшее воскресенье в Екабпилсе был задержан водитель, который пытался пережать крупную взятку инспекторам Дорожной полиции.

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Автомобиль, которым управлял нарушитель, остановили на ул. Виестура. Проверка показала в организме водителя 2,65 промилле. Чтобы избежать административного наказания, мужчина предложил работникам полиции 500 евро.

Теперь по делу начаты и административный процесс (за управление транспортным средством в состоянии опьянения), и уголовный (за попытку передачи взятки).

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