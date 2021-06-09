Пьяный водитель пытался скрыться от полиции и повредил служебное авто
Foto: F64

В минувшую субботу сотрудники Екабпилсской полиции получили информацию о том, что в Крустпилсской волости на дороге замечен автомобиль, водитель которого, судя по манере вождения, может быть пьян, а также создает угрозу для других участников движения.

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Как отмечает пресс-центр Земгальского регионального управления полиции, заметив Mercedes-Benz Sprinter, стражи порядка потребовали водителя остановиться, однако он не подчинился и попытался скрыться, повредив при этом служебный автомобиль. Задержать нарушителя удалось лишь в Екабпилсе, на ул. Ригас.

При проверке в организме водителя (1997 г.р.) констатировали 2,90 промилле). Кроме того, выяснилось, что у него нет водительского удостоверения. По делу начаты административные процессы, а также уголовный процесс.

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