Пьяный водитель пытался скрыться от полиции

Сотрудники Государственной полции начали два административных процесса в отношении пьяного водителя, который пытался скрыться.

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Ночью 16 сентября в волости Энгурес сотрудники участка полиции Тукумса заметили на обочине автомобиль Volkswagen Passat с включенными "аварийками". Машина была заведена, окно с водительской стороны открыто, а за рулем сидел мужчина и спал.

На вопросы полицейских мужчина отвечал невнятно, в салоне чувствовался сильный запах алкоголя. Несмотря на то, что инспектор несколько раз повторил, что управлять машиной в состоянии алкогольного опьянения запрещено, мужчина все равно пытался начать движение. Полицейские предупредили нарушителя, что ему грозит штраф. Однако вместо того, чтобы успокоиться, мужчина резко надавил педаль газа в пол. Началась погоня.

Стражи порядка по громкоговорителю несколько раз потребовали остановиться, однако водитель проигнорировал требования, продолжал ехать, резко тормозя и набирая скорость, хаотично меняя полосы движения и тем самым создавая опасные ситуации.

На подмогу выехал еще один экипаж полиции. Водителя удалось остановить. Мужчину выволокли из машины и надели наручники.

Против мужчины 1972 г.р., начато два административных процесса - за отказ проходить тест на алкоголь и за неподчинение требованиям остановить машину. Мужчине грозит штраф в размере от 1200 до 2000 евро и изъятие водительских прав на пять лет.