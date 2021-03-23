Пьяный водитель сбил на переходе пешеходов, через три часа его задержали в другом городе
Foto: LETA

По сообщению пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, ранним утром 20 марта в Резекне, на перекрестке ал. Атбривошанас и ул. Космонауту, на пешеходном переходе неизвестный автомобиль сбил мужчину 1990 г.р. и женщину 1994 г.р., после чего скрылся с места происшествия. Пострадавших, у которых констатировали переломы и другие телесные повреждения, госпитализировали.

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Спустя три часа в Лудзе полицейские остановили автомобиль Audi A6 с видимыми повреждениями кузова. За рулем находился водитель 2000 г.р., проверка показала в его организме 1,76 промилле алкоголя. Кроме того, у мужчины не оказалось водительских прав. В ходе беседы он сознался в том, что сбил в Резекне людей.

По делу начат уголовный процесс.

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