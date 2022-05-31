Пьяный водитель совершил ДТП и скрылся: его задержали местные жители

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции, 30 мая в волости Яунсвирлаукас произошло ДТП: водитель Nissan Pathfinder, совершая левый поворот, столкнулся с ехавшим во встречном направлении Volkswagen Golf, у водителя которого было преимущество на дороге.

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В результате удара VW съехал с проезжей части в поле, а водитель Nissan Pathfinder скрылся с места происшествия. Прибывшие медики оказали помощь пострадавшей женщине, управлявшей Volkswagen Golf, однако от госпитализации она отказалась.

В полиции сообщили, что водитель Nissan уехал к себе домой, который находился недалеко от места аварии. Однако его задержали и сдали полиции местные жители. В организме виновника ДТП констатировали 1,57 промилле алкоголя. Начато следствие.