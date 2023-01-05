В Риге в Новогоднюю ночь произошла серьезная авария с участием автомобиля Tesla, арендованного у каршеринговой компании OX DRIVE. Теперь 23-летнему водителю, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, грозит штраф до 100 000 евро.

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Как отмечают представители компании OX DRIVE, пьяный водитель разогнался до 150 км/ч, в результате чего не справился с управлением. В машине в момент аварии находился сам водитель и три пассажира. Помимо каршеринговой машины повреждены другие автомобили и чужая собственность.

По первоначальным подсчетам, общий регрессный иск может составить до 100 000 евро, состоящий из полной компенсации стоимости автомобиля Tesla и материального ущерба, причиненного третьим лицам — владельцу припаркованного поврежденного автомобиля, а также муниципалитету за поврежденный светофор, дорожные знаки и др.

Кроме того, согласно договору, который заключаемому между OX DRIVE и водителем, за то, что в случае аварии водитель покинул место происшествия, предусмотрен штраф в размере 1000 евро, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения — еще 2500 евро.

Согласно Уголовному закону, водителю может грозить до 5 лет лишения свободы.