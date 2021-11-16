Пьяный водитель, убегая от полиции, повредил несколько машин
Foto: F64

Утром 16 ноября Госполиция получила информацию о том, что в Валдлаучи (Кекавский край) замечен автомобиль, которым, судя по манере вождения, управляет нетрезвый водитель.

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Когда полицейские приблизились к Mercedes-Benz, водитель попытался от них скрыться. Во время погони он повредил эвакуатор
Mercedes-Benz, а также автомобили KIA и Ford. После этого мужчина остановил машину и собрался убежать, однако его удалось задержать.

При проверке в организме задержанного констатировали 2,88 промилле. Кроме того, у него не было водительских прав и страховки. В отношении нарушителя начат уголовный процесс, а также несколько административных процессов.

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