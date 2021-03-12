Пьяный водитель устроил аварию, уронил столб на дом и попытался подкупить полицию
Foto: DELFI

В четверг в Елгаве нетрезвый водитель вызвал ДТП и пытался подкупить полицейского, сообщает LETA.

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ДТП произошло на перекрестке улиц Матера и Кришьяня Барона. Автомобиль марки Chrysler Voyager пытался повернуть налево, не рассчитал скорость и врезался в фонарный столб. Тот у результате упал на дом и повредил фасад.

Выяснилось, что водитель был пьян. Он пытался подкупить полицейского, чтобы тот не начинал административный процесс. За попытку подкупить полицейского можно получить тюремный срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.

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