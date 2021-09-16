Пьяный водитель в Тукумсе сломал два забора

Во вторник в Тукумсе автомобиль Volvo XC 60 въехал в забор, испортил его, уехал, а потом спустя некоторое время въехал в забор уже другого дома. После этого его задержали, сообщает Управление Госполиции Земгальского региона.

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Первое происшествие случилось около 15:00 14 сентября на улице Валгума. Водитель Volvo XC 60 въехал в забор возле дома, повредив его, и уехал, не сообщив в полицию. Однако нашлись очевидцы, которое впоследствии опознали и водителя, и машину.

В этот же день в 16:50 на обратном пути он въехал в еще один забор на улице Драудзибас, и тоже повредил его. На место прибыли полицейские и задержали мужчину. Алкометр показал 2,95 промилле, но задержанный оказался подписать протокол об этом. Тогда его отправили в медицинское учреждение, где он тоже отказался от проверки на содержание алкоголя.

Полиция начала против водителя четыре административных процесса — за то, что он вызвал два ДТП, за то, что скрылся с места происшествия и за то, что отказался от проверки на содержание алкоголя. Отказ от такой проверки наказывается штрафом от 1200 до 2000 евро и лишением прав на срок до пяти лет.