Пьяный водитель врезался в грузовик: в машине находился ребенок

Как сообщает пресс-центр Видземского регионального управления полиции (ВРУП), в минувшую пятницу в Смилтенском крае произошло ДТП по вине пьяного водителя. При этом, в управляемом им автомобиле находился ребенок.

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По данным ВРУП, 13 ноября, в 18.20, на дороге Смилтене — Валка легковой автомобиль Volvo выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania. К счастью, ДТП обошлось без пострадавших.

Прибывшие на место аварии полицейские констатировали в организме водителя легковушки 2,5 промилле. Вместе с ним в салоне машины находился ребенок.

Полиция начала по факту ДТП два административных процесса: за управление транспортным средством в пьяном виде, а также за совершенную аварию.

"Мы часто напоминаем и говорим, насколько важно заботиться о безопасности детей во время их перевозки в транспортном средстве. И это абсурд, что нам все еще приходится встречаться с безответственными и равнодушными взрослыми, которые садятся за руль в пьяном виде. Управлять машиной в пьяном виде — безответственность высшей степени, особенно, если в машине находится ребенок", — отметил глава Бюро полиции порядка ВРУП Янис Лукс.