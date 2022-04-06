Пьяный водитель "заработал" один уголовный процесс и пять административных

В понедельник, 4 апреля в 21.00 сотрудники Курземеского регионального управления Государственной полиции в ходе патрулирования в Казданге обратили внимание на автомобиль Audi, который передвигался с выключенными фарами. На требование остановиться, водитель увеличил скорость и попытался оторваться, но вскоре был задержан.

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Выяснилось, что водитель находится в опьянении 2,08 промилле и без прав. Начат уголовный процесс. Водителю грозит до года лишения свободы, денежный штраф или принудительные работы, а также лишения водительских прав на срок до пяти лет.

Также полиция начала пять административных процессов: за неподчинение требованиям полицейских, за отсутствие "поворотников" при повороте направо, за езду без включенного освещения в темное время суток, за ремень безопасности, а также за отсутствие полиса ОСТА.