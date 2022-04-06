Пьяный водитель "заработал" один уголовный процесс и пять административных
Foto: LETA

В понедельник, 4 апреля в 21.00 сотрудники Курземеского регионального управления Государственной полиции в ходе патрулирования в Казданге обратили внимание на автомобиль Audi, который передвигался с выключенными фарами. На требование остановиться, водитель увеличил скорость и попытался оторваться, но вскоре был задержан.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Выяснилось, что водитель находится в опьянении 2,08 промилле и без прав. Начат уголовный процесс. Водителю грозит до года лишения свободы, денежный штраф или принудительные работы, а также лишения водительских прав на срок до пяти лет.

Также полиция начала пять административных процессов: за неподчинение требованиям полицейских, за отсутствие "поворотников" при повороте направо, за езду без включенного освещения в темное время суток, за ремень безопасности, а также за отсутствие полиса ОСТА.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?