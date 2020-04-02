Пьяный юноша угнал из автосервиса VW Touran

Сотрудники Валмиерского участка Госполиции задержали юношу 2001 г.р., который будучи в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию автосервиса и угнал VW Touran.

В ночь на вторник во время патрулирования в Буртниекском крае экипаж полиции решил проверить водителя VW Touran. В организме юноши констатировали 1,65 промилле, кроме того, у него не оказалось прав. Известно, что водитель ранее неоднократно попадал в поле зрения органов правопорядка. На нарушителя составили протокол, а транспортное средство эвакуировали на автостоянку.

Однако на следующее утро в участок обратился мужчина, заявивший, что ночью в автосервисе побывали воры, укравшие VW Touran, а также примерно 45 евро. После этого в отношении юноши начали еще два уголовных процесса.