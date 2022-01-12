Пьяный юноша устроил ночной погром: повреждены машины, кофейные аппараты и лифты
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По сообщению Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), 9 января в Даугавпилсе был задержан юноша 2003 г.р., который устроил погром, повредив припаркованные автомобили, находившиеся на улице кофейные автоматы и др. Против дебошира начато 7 уголовных процессов.

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В ЛРУП пояснили, что в момент совершения преступления хулиган находился в состоянии алкогольного опьянения, а крушить чужое имущество он стал по дороге к себе домой, проходя через микрорайоны Новый Форштадт и Новое Строение. Досталось нескольким машинам, у которых он разбил зеркала, лифтам и чужому имуществу, которое в тот момент находилось в подъездах.

При содействии Даугавпилсской муниципальной полиции удалось установить личность вандала, а затем и задержать. По делу начато сразу семь уголовных процессов. Следствие продолжается.

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