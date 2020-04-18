Пьяный за рулем: водитель провел "внутреннюю дезинфекцию" водкой, виски и томатным соком

Видземский районный суд в Цесисе признал виновным водителя, которого задержали, когда он находился в автомобиле в состоянии алкогольного опьянения. Свои действия мужчина объяснил как "внутреннюю дезинфекцию" против коронавируса. Правда, суд не очень поверил этой версии.

В приговоре указано, что автомобиль, которым управлял мужчина, остановили для проверки 15 марта. В организме водителя констатировали 1,22 промилле. В своем пояснении водитель указал, что в тот день, около 15.00, находясь в машине супруги, он произвел "внутреннюю дезинфекцию" против коронавируса, выпив виски и водки, а затем запив этот коктейль томатным соком. Также нарушитель собирался пожарить мясо, но не смог, поскольку "устал от дезинфицирующих средств".

После этого он заснул в машине, проснулся, снова "продезинфицировался", опять лег спать, а потом его разбудили приехавшие полицейские. Рассмотрение дела проводилось без участия водителя, однако в своем заявлении суду свою вину в содеянном он признал.

Суд решил на два года лишить водителя прав, отправил под административный арест на пять суток, а также назначил суд в размере 850 евро.