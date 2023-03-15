Пярну: в аквапарке мужчину столкнули с трамплина. Он пробыл пять минут под водой и попал в реанимацию

В субботу, 11 марта, в спа-центре Tervise Paradiis в Пярну молодого мужчину столкнули в бассейн с трамплина. Пострадавшего чудом удалось спасти. Для выяснения всех обстоятельств возбуждено уголовное дело, пишет Delfi.ее.

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Инцидент произошел в районе обеда, когда в аквапарке было множество посетителей. 27-летний мужчина находился в аквапарке в компании своих взрослых друзей. С трамплина его столкнула в бассейн женщина, и упавший в воду мужчина камнем пошел на дно.

Друзья стояли рядом и спокойно разговаривали, затем зашли в воду и стали плавать буквально над лежащим на дне мужчиной. "Очевидно, они не понимали, шутит ли их товарищ или в самом деле в беде", — заявил член правления Tervise spa Яан Ратник.

Через несколько минут подошел сотрудник водного центра, который увидел, что посетители купаются под платформой. Только после этого он понял, что случилось. Сотрудникам пришлось несколько раз нырять, чтобы поднять посетителя со дна бассейна. Под водой 27-летний мужчина провел более пяти минут.

Вытащив пострадавшего из воды, инструктор и посетители приступили к реанимационным мероприятиям. Один из сотрудников аквапарка вызвал скорую помощь, которая прибыла на место менее чем за 15 минут, медики продолжили реанимационные мероприятия.

Сотрудникам аквапарка и врачам скорой удалось реанимировать мужчину. Его доставили в Пярнускую больницу, а затем перевели в Северо-Эстонскую региональную больницу в Таллине.

Тех, кто вместе с пострадавшим был в аквапарке, установить пока не удалось, заявил Ратник.