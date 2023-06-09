Пять дней на свободе: вновь задержан многократно судимый за сексуальные преступления мужчина
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Госполиция задержала за нападение на 16-летнюю девушку ранее судимого за преступления на сексуальной почве мужчину, который пять дней назад был освобожден из тюрьмы, сообщили агентству LЕТА в полиции.

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В полицию обратилась 16-летняя девушка, которая сообщила правоохранителям, что 1 июня в отношении нее было совершено сексуальное насилие. Около 18 часов девушка вышла из автобуса в Валдлаучи, и на нее набросился мужчина. Мужчина насильно удерживал девушку за руки, зажимал ей рот, трогал грудь и заставлял показывать половые органы, а затем скрылся с места происшествия.

2 июня был задержан мужчина 1968 года рождения, ранее неоднократно судимый за преступления сексуального характера.

Мужчина признан подозреваемым по статьей Уголовного кодекса о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и помещен под арест. Такое преступление может быть наказано лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет с пробационным надзором на срок до пяти лет.

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