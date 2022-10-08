Пятнадцать ножевых: мужчину за убийство осудили на пожизненный срок

Рижский районный суд приговорил мужчину к пожизненному заключению за убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщает LETA.

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Убийство произошло в Юрмале в апреле этого года. Ночью обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил отомстить бывшей любовнице за то, что она выступила против него свидетельницей в одном уголовном процессе, в котором он был признан виновным и наказан.

Он подкараулил ее на улице с ножом и нанес ей минимум 15 ударов, из-за чего жертва скончалась.