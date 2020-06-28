Пытаясь избежать столкновения с животным, автоводитель насмерть сбил велосипедиста

Пытаясь избежать столкновения с животным, автоводитель в Олайнском крае насмерть сбил велосипедиста, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Элина Приедите.

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По ее словам, сегодня около 10:00 работники Госполиции получили вызов в село Стуниши в Олайнском крае, где произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

Согласно первоначальной информации, водитель автомашины Škoda ехал по дороге, на которую выбежало животное. Чтобы избежать столкновения, водитель съехал с дороги и, не успев вернуть контроль над транспортным средством, сбил велосипедиста, который от полученных травм скончался на месте.

В аварии пострадал также водитель авто.

Полиция продолжает выяснение обстоятельств произошедшего. За эти выходные на дорогах Латвии погибли уже шесть человек.