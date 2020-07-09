Пытаясь разнять драку, женщина ранила бывшего спутника жизни ножом

В декабре 2019 года на пульт дежурного Кулдигского участка полиции поступило сообщение о том, что в Скрунде ножевое ранение в ногу получил некий мужчина. Полиция начала уголовный процесс и в рамках расследования задержала женщину.

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Следствие установило, что в одной из квартир проходила вечеринка с распитием алкоголя, в которой участвовали двое мужчин и женщина. В разгар веселья между мужчинами вспыхнул конфликт, поскольку один из них решил возобновить отношения с дамой сердца, хотя у нее на тот момент уже были новые отношения. Новому другу не понравилась такая настойчивость, и между ними завязалась драка. Женщина пыталась разнять дерущихся, а затем схватила нож и нанесла ранение своему бывшему спутнику жизни.

Пострадавшего госпитализировали, а подозреваемую, которая раньше попадала в поле зрения органов правопорядка, задержали. Свою вину в содеянном она признала. Дело о нанесении легких телесных повреждений передано в прокуратуру.