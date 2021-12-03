Работник автомойки украл машину, совершил аварию и скрылся с места происшествия

По информации пресс-службы Курземского регионального управления полиции, 2 декабря, в 15.40 Лиепайская полиция получила сообщение об аварии на ул. Юрмалас. После этого виновник ДТП скрылся с места происшествия.

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Как отмечают в КРУП, владелец автосалона сдал автомобиль Volkswagen в автомойку, работник которой забрал машину и уехал. Находясь на ул. Юрмалас, угонщик задним ходом наехал на мотоцикл, после чего скрылся.

Подозреваемого удалось задержать на ул. Ганибу, машину нашли неподалеку от места задержания. При проверке в организме водителя констатировали 2, 07 промилле.

По данному делу начаты административные и уголовный процессы.