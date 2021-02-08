Работник VID не задекларировал выигрыш и получил тюремный срок

Должностное лицо Службы госдоходов (VID) не указало в декларации доход от азартных игр и розыгрышей, который составил 154 441 евро. За это суд первой инстанции приговорил его к семи месяцам тюремного заключения, сообщает LETA.
Обвиняемый, подавая декларацию должностного лица за 2018 год, скрыл часть доходов, чтобы не платить налоги. Таким образом государству был нанесен ущерб в размере 44 178 евро.
Рижский суд Латгальского предместья приговорил его к лишению свободы сроком в семь месяцев, 200 часам принудительных работ и запрету заниматься любой коммерческой деятельностью на два года.
В течение десяти дней приговор можно обжаловать в Рижском окружном суде.
Ранее сообщалось, что похожее преступление инкриминировалось другому работнику VID Владимиру Винокурову, старшему таможенному надзирателю. Даугавпилсская прокуратура сообщала, что в декларации за 2016 год он указал выигрыш в размере 238 628 евро. В налоговом подсчете были констатированы выигрыши в размере 164 966 евро, то есть образовалась разница в 73 622 евро. За указание ложных сведений Винокуров был приговорен к 200 часам исправительных работ. Также выяснилось, что он указывал неправильные данные в декларации за 2013 год, где также были выигрыши в тотализаторах. В мае 2018 года было решено отстранить Винокурова от должности.