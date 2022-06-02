Ранее 10 раз судимого мужчину будут судить за сексуальное насилие над ребенком
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На 31 августа в Земгальском районном суде (Екабпилс) назначено заседание по делу ранее неоднократно судимого мужчины, обвиняемого в сексуальном насилии над девочкой. Заседание пройдет за закрытыми дверями.

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Согласно материалам дела, осенью 2021 года обвиняемый встретил на улице ребенка и завел с ним разговор. Войдя в доверие и расположив к себе, мужчина заманил жертву к себе в квартиру, где, применив насилие, удовлетворил свою половую страсть извращенным способом.

За совершенное преступление виновному грозит пожизненный срок или тюремное заключение на срок от 5 до 20 лет.

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