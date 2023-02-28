Ранее 10 раз судимый педофил решил обжаловать приговор

Педофил, приговоренный к 12 годам лишения свободы за сексуальное насилие в отношении девочки, решил обжаловать приговор. Рассмотрение дела назначено на 5 июня в Земгальском окружном суде.

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Согласно обвинительному заключению, в один из осенних вечером 2021 года мужчина встретил на улице девочку и завел с ней разговор. В ходе беседы он убедил ее зайти к нему в дом, а затем, применив силу и угрозы, удовлетворил свою половую страсть в извращенном виде.

За это преступление законодательством Латвии предусмотрен либо пожизненный срок, либо тюремное заключение на срок от 5 до 20 лет.