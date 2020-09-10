Ранее судимый мужчина подозревается в сексуальном насилии над мальчиком

В феврале текущего года Курзнмское региональное управление полиции (КРУП) получило информацию о том, что некий мужчина, возможно, сексуально использует ребенка против воли мальчика. К расследованию дела подключились сотрудники Бюро криминальной полиции КРУП.

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Также полиция возбудила уголовное дело по ч.4 статьи 160 Уголовного закона Латвии — насильственное удовлетворение половой страсти с лицом в возрасте до шестнадцати лет, с применением насилия, угроз или с использованием беспомощного состояния лица.

Следователи установили, что житель Курземе неоднократно насиловал малолетнего мальчика. В ходе следствия полиция получила доказательства о многих эпизодах сексуального использования ребенка против его воли.

В КРУП пояснили, что подозреваемый ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных и был судим за другие преступления. На время следствия его поместили под арест.

В том случае, если вина растлителя будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы с последующим пробационным надзором на 5 лет.