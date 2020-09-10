Ранее судимый мужчина подозревается в сексуальном насилии над мальчиком
Foto: Shutterstock

В феврале текущего года Курзнмское региональное управление полиции (КРУП) получило информацию о том, что некий мужчина, возможно, сексуально использует ребенка против воли мальчика. К расследованию дела подключились сотрудники Бюро криминальной полиции КРУП.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Также полиция возбудила уголовное дело по ч.4 статьи 160 Уголовного закона Латвии — насильственное удовлетворение половой страсти с лицом в возрасте до шестнадцати лет, с применением насилия, угроз или с использованием беспомощного состояния лица.

Следователи установили, что житель Курземе неоднократно насиловал малолетнего мальчика. В ходе следствия полиция получила доказательства о многих эпизодах сексуального использования ребенка против его воли.

В КРУП пояснили, что подозреваемый ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных и был судим за другие преступления. На время следствия его поместили под арест.

В том случае, если вина растлителя будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы с последующим пробационным надзором на 5 лет.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных